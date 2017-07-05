Частина Маріуполя залишилась без світла

Рятувальники відновили електропостачання у 78 населених пунктах у чотирьох областях, які були знеструмлені внаслідок негоди у ніч із 1 на 2 липня.

Про це повідомляє у середу прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається також, що 4 липня внаслідок складних погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем захисту та пориви ліній електропередач в Донецькій області сталося знеструмлення 13 населених пунктів та частково міста Маріуполь (129 трансформаторних підстанцій).

Станом на 7 годину 5 липня залишаються знеструмленими 52 населених пункти у двох областях, а саме: Черкаська – 43, Донецька – 9 (частково м. Маріуполь (61 трансформаторна підстанція).

дснс

4 липня відновлено електропостачання 78 населених пунктів у чотирьох областях, а саме: Сумська – 55, Черкаська – 15, Кіровоградська – 5 та Чернігівська – 3, які були знеструмлені з 1 на 2 липня.

Українська правда