В РФ заявили, що "опікуються долею" затриманого на Донбасі росіянина

2150 переглядів
Середа, 5 липня 2017, 11:54

У Міністерстві закордонних справ РФ заявляють, що їхнє посольство в Україні займається питанням затримання в Луганській області російського військового Віктора Агєєва.

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає "РИА Новости".

"Російське посольство в Україні активним чином займається долею російського громадянина", - сказала вона журналістам.

За твердженням російського інформагентства, воно отримало від луганських бойовиків інформацію, що Агєєв нібито добровільно вступив до лав так званої "народної міліції ЛНР".

Як стало відомо 25 червня, Агєєв був затриманий українськими військовослужбовцями в Луганській області.

При цьому Міноборони РФ заявило, що Агєєв вже звільнився в запас і на службу за контрактом не вступав. Там визнали, що він дійсно служив у збройних силах Росії, але це було в минулому році.

Зараз Агєєв, який воював на Донбасі на боці бойовиків ОРЛО, знаходиться в СІЗО Старобільська Луганської області, його підозрюють у тероризмі.

Слід зазначити, що будь-якого разу, коли на Донбасі затримують військових з РФ, російська сторона запевняє, що вони не з їхньої армії та вступили до лав бойовиків добровільно.

Теми: Донбас АТО Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Доба в АТО: 15 обстрілів, серед військових ЗСУ втрат немає 5 липня 2017, 06:58
Протягом дня активність бойовиків впала - штаб АТО 4 липня 2017, 19:10
Бойовики досі мовчать про Васіна – Геращенко 4 липня 2017, 17:07
powered by lun.ua
Головні новини
Винних в аварії рейсу МН17 хочуть судити в Нідерландах
Луценко: Слідство не знайшло спадок у Лозового
Хроніка 5 липня. Терористи залишили Слов'янськ, а ВР дала дозвіл на арешт Онищенка
Доба в АТО: 15 обстрілів, серед військових ЗСУ втрат немає
Усі новини
Книга

"Дорога святого Якова": Уривок із нової книги Дзвінки Матіяш

Летние локации

5 найкращих барів Києва біля води