Луценко до Лозового: Сплатіть податки і підемо до церкви помолитися

Генеральний прокурор Юрій Луценко просить народного депутата від Радикальної партії Андрія Лозового сплатити податки, щоб припинити провадження.

Про це він заявив під час засідання регламентного комітету у середу.

"Андрію, дивлячись вам в очі, просто сплатіть податки. Якби мені нарахували щось - клянуся, я б сплатив. Для кожної країни - це просто гордість сплачувати всі податки, тут немає нічого страшного", - сказав він до Лозового.

"Якщо ти хочеш судитися, питань немає, ми це все пройдемо", - додав Луценко.

Крім того генпрокурор згадав випадок, як депутат Борислав Розенблат на новорічному корпоративі розмовляв з Луценком по схожій ситуації.

"Розенблат до мене підійшов і каже, що йому нарахували податки і що йому робити. Я йому кажу - сплати. Він каже: "як, це ж така велика сума?". Ну ось, тепер він судиться", - зазначив Луценко.

Крім того він запропонував Лозовому після сплати податків сходити помолитися.

"Тоді сходимо до церкви і помолимося", - додав він.

Як відомо, раніше Лозовой попросив регламентний комітет підтримати подання ГПУ про зняття з нього недоторканості.

За даними слідчих, Лозовой завдав державі збитків на суму 1 846 561,1 грн що "більш ніж у 3 000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян".

Досудове розслідування встановило, що Лозовой з 1 січня 2007 року до 31 грудня 2015 року "умисно ухилився від сплати податків та зборів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах".

Українська правда