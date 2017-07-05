Міжнародні туркомпанії навчились обходити санкції щодо Криму

3007 переглядів
Середа, 5 липня 2017, 12:06

Міжнародні туристичні компанії знайшли лазівки, щоб заробляти на туристичних послугах в окупованому Росією Криму.

Про це йдеться в статті української служби Deutsche Welle.

Більшість європейських компаній дотримуються санкційної заборони надавати турпослуги, однак на практиці заборону деякі компанії інтерпретують не так суворо і формально цілком легально пропонують готелі у Криму, чим користуються здебільшого росіяни.

"Пропонувати готелі у Криму можна цілком легально, якщо йдеться буцімто про ділову подорож. Саме цією шпаринкою і скористалася компанія з Нідерландів Booking.com. При пошуку готелів на порталі під вікном пошуку завжди міститься запитання про мету подорожі - ділова чи приватна", - йдеться у статті.

При цьому, як пише DW, якщо на Booking.com. вказати "приватна" поїздка, то сайт не видасть жодного результату. Проте якщо не вказувати мету поїздки, і просто скористатись пошуком, користувач отримає на вибір понад 5 тисяч готелів в окупованому Криму.

"Судячи з великої кількості свіжих відгуків на сайті Booking.com, тисячі туристів бронюють готелі у Криму через цей сайт. Понад 90 відсотків з них - туристи з Росії", - пише журналіст.

Залишається незрозумілим, як Booking.com отримує комісію від кримських готелів. Представники компанії теж не розповіли про механізми співпраці.

Водночас у нідерландській компанії стверджують, що працюють в рамках законодавства.

"Як нідерландська компанія, яка надає послуги та інтернет-сторінку з Нідерландів, Booking.com дотримується діючих торгівельних санкцій Європейського Союзу та уряду Нідерландів щодо Криму", - стверджують у компанії.

Теми: Крим санкції
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
В ПАРЄ створюють проросійську групу, працевлаштують лобіста анексії Криму 4 липня 2017, 20:58
На півдні і сході Україну оточили 60 тисяч військових РФ – Міноборони 4 липня 2017, 14:59
Справу кримського військового прокурора-зрадника передали до суду 4 липня 2017, 14:06
powered by lun.ua
Головні новини
Винних в аварії рейсу МН17 хочуть судити в Нідерландах
Луценко: Слідство не знайшло спадок у Лозового
Хроніка 5 липня. Терористи залишили Слов'янськ, а ВР дала дозвіл на арешт Онищенка
Доба в АТО: 15 обстрілів, серед військових ЗСУ втрат немає
Усі новини
Книга

"Дорога святого Якова": Уривок із нової книги Дзвінки Матіяш

Летние локации

5 найкращих барів Києва біля води