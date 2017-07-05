В Україні збільшується кількість прибічників НАТО

В Україні зростає кількість прихильників вступу до Північноатлантичного альянсу, як гарантії державної безпеки.

Про це свідчать результати соціологічного опитування фонду "Демократичні ініціативи" ім.Ілька Кучеріва та Центру Разумкова, передає "Інтерфакс-Україна".

Так, прибічників вступу України до НАТО - 47,2%, позаблоковий статус держави підтримують 30,7%, а прибічників військового союзу з РФ і країнами СНД - 6,1%. За інші варіанти висловились 2,3%.

При цьому ще в травні 2016 році вступ України до НАТО підтримували 43,3%, у квітні 2012 року - лише 13%.

Цього року на заході України членство в НАТО як запоруку безпеки обирає 81% опитаних, у центрі - 68%, на півдні - 20%, а на сході - 32%.

Окрім того, 66% респондентів готові взяти участь в референдумі щодо членства України в НАТО (81% - на заході країни, 42% - на півдні). При цьому за вступ держави до Північноатлантичного альянсу проголосували би 69% людей, проти - 26%.

Тоді, як у квітні 2012 року результати голосування були б протилежними: 61% проголосував би проти вступу до НАТО і лише 28% - за.

Для 86% українців основною причиною голосувати за вступ України до НАТО є гарантії безпеки держави. Вагомими аргументами також є й те, що членство в НАТО надасть змогу зміцнити і модернізувати українську армію (33%) і що Україна матиме більший авторитет на міжнародній арені (25%).

Водночас майже половина тих, хто би проголосувати проти вступу, вважають, що НАТО може втягнути Україну у свої військові дії. Для 28% членство України в Північноатлантичному альянсі - це провокація РФ на пряму військову агресію, і 27% просто переконані, що Україна в принципі має бути позаблоковою державою.

Під час дослідження опитали 2018 респондентів у всіх регіонах України, окрім окупованих територій Криму і Донбасу. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.



Соцопитування 2012-2016 рр. проводив фонд "Демократичні ініціативи" ім.Ілька Кучеріва спільно з Центром Разумкова і Київським міжнародним інститутом соціології.