"Без підозрюваних і чітких версій": ЗМІ показали фільм про Шеремета

Видання "Радіо Свобода" показало документальний фільм про вбитого журналіста "Української правди" Павла Шеремета.

Фільм "Шеремет. Ціна Свободи" опубліковано на сайті видання.

Як відомо, Павла Шеремета вбили 20 липня 2016 року. Замовники і виконавці злочину досі не знайдені. Не встановлені мотиви вбивства. Немає відомостей і про те, просунулося чи розслідування.



У фільмі розповідається, як Шеремет працював в трьох країнах - Білорусі, Росії та Україні і влади кожної критикував.

У Мінську в кінці 1990-х він був заарештований і провів у в'язниці три місяці. Пізніше білоруський президент Олександр Лукашенко позбавив Павла Шеремета громадянства.



"У Росії професійна кар'єра Шеремета складалася спочатку успішно. Але в кінці 2000-х він змушений був покинути головний федеральний канал, тому що не міг більше миритися з цензурою і тиском", - йдеться у підводці до фільму.

У 2014 році він переїхав жити до України.

Згідно із останньою інформацією, генеральний прокурор Юрій Луценко у червні 2017 липня заявив про відсутність серйозного прогресу в розслідуванні справи про вбивство Шеремета.