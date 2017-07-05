M.E.Doc пропонує кіберполіції разом вирішити вразливість від Petya

Розробники програмного забезпечення M.E.Doc, через вразливість якого здійснили хакерську атаку 27 червня, пропонують кіберполіції спільно випустити оновлення програми, яке не дозволить повторення кібератак.

Про це компанія заявила на своїй сторінці Facebook.

"Ми відкрито пропонуємо департаменту кіберполіції МВС України спільно, під чітким контролем та за участю представників правоохоронних органів, з застосуванням додаткових методів захисту під час зборки і розповсюдження оновлення, а саме розміщення його на захищенних серверах, якомога скоріше випустити оновлення, яке зможе виправити ситуацію та запобігти повторним атакам вірусу", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, як стверджує компанія, їй вдалося створити оновлення, яке гарантовано виключає загрози для користувачів.

"Проте в ході проведення слідчих дій сервера компанії тимчасово вилучені для аналізу проникнення.Таким чином, наразі ми позбавлені змоги випустити оновлення з підвищеним ступенем безпеки", - заявляють розробники M.E.Doc.

Як повідомлялося, співробітники прокуратури, кіберполіції та СБУ провели обшуки в компанії Інтелект-Сервіс (M.E.Doc) і вилучили сервера. За словами СЕО компанії Олесі Білоусової, робота компанії заблокована.

Як відомо, 27 червня низка українських компаній та банків зазнали хакерських атак від вірусу Petya.

Вірус також паралізував роботу Кабміну та вивів з ладу електронний документообіг Чорнобильської атомної електростанції.

Американська газета New York Times стверджує, що вірус Petya розробили в Агенстві національної безпеки США, звідки його викрали хакери.

3 липня у Національній поліції повідомляли, що отримали понад 3 тисячі повідомлень про вірус Petya та понад тисячу офіційних заяв.