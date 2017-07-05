Подання на Лозового: Комітет знову перевів стрілки на Парубія
Регламентний комітет Верховної Ради відправив подання на зняття недоторканості з нардепа від Радикальної партії Андрія Лозового до голови ВР Андрія Парубія, аби він вирішував.
Таке рішення ухвалив комітет на своєму засіданні в середу.
"Комітет вважає, що подання на Лозового Андрія Сергійовича є законним та вмотивованим. Однак є недостатньо обґрунтованим", - зачитав висновок комітету в. о. його голови Павло Пинзеник.
Він зауважив, що в комітету є сумніви щодо строків можливості розслідування і що податкові повідомлення Лозовим оскаржуються в судах.
За відповідне рішення проголосували всі члени комітету.
Як повідомлялося, 3 і 4 липня регламентний комітет ухвалив схожі рішення щодо депутатів з фракції "Народного фронту" та групи "Воля народу" Євгена Дейдея та Олеся Довгого.
Лозового підозрюють у завданні державі збитків на суму 1,8 млн грн шляхом умисного ухилення від сплати податків та зборів.
Роман Карвець, УП
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