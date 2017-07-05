Подання на Лозового: Комітет знову перевів стрілки на Парубія

Регламентний комітет Верховної Ради відправив подання на зняття недоторканості з нардепа від Радикальної партії Андрія Лозового до голови ВР Андрія Парубія, аби він вирішував.

Таке рішення ухвалив комітет на своєму засіданні в середу.

"Комітет вважає, що подання на Лозового Андрія Сергійовича є законним та вмотивованим. Однак є недостатньо обґрунтованим", - зачитав висновок комітету в. о. його голови Павло Пинзеник.

Він зауважив, що в комітету є сумніви щодо строків можливості розслідування і що податкові повідомлення Лозовим оскаржуються в судах.

За відповідне рішення проголосували всі члени комітету.

Як повідомлялося, 3 і 4 липня регламентний комітет ухвалив схожі рішення щодо депутатів з фракції "Народного фронту" та групи "Воля народу" Євгена Дейдея та Олеся Довгого.

Лозового підозрюють у завданні державі збитків на суму 1,8 млн грн шляхом умисного ухилення від сплати податків та зборів.

Роман Карвець, УП