Україна не дозволила членство в ПАЧЕС псевдодепутата Держдуми РФ

Україна не допустила членства незаконно обраного в окупованому Криму депутата Держдуми РФ у Парламентській Асамблеї Чорноморського економічного співробітництва.

Про це повідомила керівник української делегації у ПАЧЕС Людмила Денісова, передає прес-служба "Верховної Ради".

"В рамках сьогоднішнього пленарного засідання Генеральної Асамблеї розглядалося питання нового складу делегацій. Українська сторона навела переконливі аргументи щодо неможливості підтвердження мандату делегата від Росії Павла Шпєрова, обраного до Державної Думи Російської Федерації у вересні 2016 року від незаконно анексованого Росією Криму", - зазначила Денісова.

На уточнення "Української правди", чи Шпєров так і не став членом ПАЧЕС, Денісова відповіла: "Ні, не став".

Також прес-служба зазначає, що за наполяганням української делегації, на засіданні Генеральної Асамблеї оголосили перерву для видалення Шпєрова із зали.

Окрім того, як повідомляє прес-служба "НФ", ПАЧЕС у середу, 5 липня, прийняла декларацію, де зазначено, що повага до суверенітету та територіальної цілісності України є одним із принципів організації

"За прийняття Декларації проголосували 44 члена Асамблеї та 10 національних делегацій, а проти – лише 9 членів та 2 делегації", - зазначила Денісова.

Українська правда