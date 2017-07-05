Лідерів G20 закликали подивитися у вічі українським патріотам

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Середа, 5 липня 2017, 17:54

У Гамбурзі, де цієї п’ятниці розпочнеться саміт "Великої двадцятки", розмістили плакати з портретами українських військових, волонтерів, медиків та інших патріотів, котрі протистоять російській агресії.

Про це повідомляє Український кризовий медіа-центр.

Ці мужні люди об’єднані проектом "Уважно подивіться на ці обличчя" – "Look closely at their faces", що був започаткований УКМЦ, Посольством України у США та фотографом Романом Ніколаєвим у вересні 2016 року.

 

"Цей проект має дуже важливу мету – нагадати лідерам вільного світу, що Україна у 1994 році отримувала гарантії безпеки згідно з Будапештським меморандумом, коли віддала, третій за величиною у світі, ядерний арсенал. А тепер мужньо протистоїть російській агресії і боронить кордони цивілізації", – наголошують в УКМЦ.

"Вільний світ має бути рішучішим і більш активно протидіяти спробам реставрувати Імперію зла. Саміт G20 – це вдала нагода для світових лідерів змусити Росію зупинитися та почати діяти у правовому полі", – зазначила співзасновниця Українського кризового медіа-центру Наталя Попович.

 
 

Докладніше про кожного учасника проекту можна прочитати на сайті herofaces.org.

Українська правда

Теми: Мінські угоди Росія АТО
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