5 обстрілів за день: під Пісками бойовики били з заборонених мінометів

5 липня до 18:00 бойовики на Донбасі 5 разів відкривали вогонь по оборонних укріпленнях Збройних сил України, але ніхто з бійців не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні за середу.

"Хоч кількість ворожих обстрілів, у порівнянні із середньостатистичними показниками минулих тижнів, відносно зменшилась, ворог все ж продовжує марні спроби спровокувати українських захисників на порушення перемир'я", – заявили там.

"Сьогодні окупанти 5 разів відкривали вогонь по оборонних укріпленнях ЗС України. Зокрема, під час одного з таких обстрілів бойовики знову застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети", – сказано в повідомленні.

"Режим "тиші" російські найманці сьогодні не порушували лише на луганському напрямку", – уточнює штаб.

На приморському напрямку бойовики "утримувались від застосовували зброї аж до другої половини дня", але по обіді обстріляли з гранатометів опорні пункти ЗСУ в районі Широкиного та Лебединського.

На донецькому напрямку у середу знову застосували заборонену артилерію:

"Близько 11.00 години бойовики з околиць тимчасово окупованого Донецька накрили вогнем зі 120-мм мінометів позиції українських воїнів поблизу Пісків. Окрім того, на світанку та по обіді противник обстрілював бійців сил АТО, котрі тримають оборону у передмісті Авдіївки, з гранатометів різних модифікацій, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Там же українських воїнів намагався поцілити ворожий снайпер".

Олена Рощенко, УП