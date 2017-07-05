Янукович відкликає з суду своїх адвокатів

Колишній президент України Віктор Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі у справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

Про це він сказав в ефірі програми "Время" на російському Першому каналі в середу.

"Я не хочу брати участі в нібито змагальному процесі, підсумок якого заздалегідь визначений. Я вирішив відкликати з процесу своїх захисників, в їхній кваліфікації сумнівів немає, але в країні знищеного правосуддя адвокати безсилі", - заявив екс-президент, цитує його російський "Інтерфакс".

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