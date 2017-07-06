Газові турбіни Siemens, незважаючи на санкції ЄС, доставили в Крим

548 переглядів
Четвер, 6 липня 2017, 01:49

Газові турбіни німецького концерну Siemens Росія направила до Криму, не дивлячись на те, що ЄС заборонив європейським компаніям поставляти енергетичні технології на територію півострова.

Про це з посиланням на джерела повідомляє Reuters.

Турбіни були зроблені на спільному з російським концерном "Силові машини" заводі "Сіменс технології газових турбін". Згідно з контрактом, поставлені турбіни призначені для будівництва електростанції на Таманському півострові Росії. Однак, конкурс на будівництво ТЕС на Тамані так і не відбувся через відсутність заявок.

У березні німецька компанія заявляла, що обладнання було доставлено в Тамань, однак, як стверджують джерела Reuters, дві з чотирьох турбін опинилися в Севастополі, де їх збираються встановити на місцевій електростанції.

Визначити, чи виконана доставка обладнання з відома або згоди Siemens, не вдалося, проте тепер компанії може загрожувати звинувачення в порушенні санкційної політики Євросоюзу.

У самому концерні при цьому відкидають інформацію про постачання своїх газових турбін на територію анексованого півострова. У Міністерстві енергетики Росії відмовилися від коментарів.

Siemens в минулому році заперечував можливість поставки турбін до Криму, наполягаючи на тому, що турбіни призначені для Таманського проекту, і у нього немає підстав думати, що вони підуть куди-небудь ще. Концерн також стверджував, що дотримується і не має наміру порушувати режим санкцій.

Теми: Крим санкції Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ФСБшникам, затриманим на Херсонщині, дали 15 діб і штраф 6 липня 2017, 01:19
Україна не дозволила членство "депутата від Криму" в міжнародній організації 5 липня 2017, 17:26
Фейгін розповів, як літає в Крим без порушення законів України 5 липня 2017, 15:13
powered by lun.ua
Головні новини
Газові турбіни Siemens, незважаючи на санкції ЄС, доставили в Крим
ФСБшникам, затриманим на Херсонщині, дали 15 діб і штраф
МЗС викликало посла Польщі через скандальну заяву міністра
Янукович відкликає з суду своїх адвокатів
Усі новини
Турбота

Син розчулив батька, дякуючи за догляд за важкохворою мамою

Культовий серіал

Дослідник підрахував, хто з "Друзів" більший кавоман