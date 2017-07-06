Газові турбіни Siemens, незважаючи на санкції ЄС, доставили в Крим

Газові турбіни німецького концерну Siemens Росія направила до Криму, не дивлячись на те, що ЄС заборонив європейським компаніям поставляти енергетичні технології на територію півострова.

Про це з посиланням на джерела повідомляє Reuters.

Турбіни були зроблені на спільному з російським концерном "Силові машини" заводі "Сіменс технології газових турбін". Згідно з контрактом, поставлені турбіни призначені для будівництва електростанції на Таманському півострові Росії. Однак, конкурс на будівництво ТЕС на Тамані так і не відбувся через відсутність заявок.

У березні німецька компанія заявляла, що обладнання було доставлено в Тамань, однак, як стверджують джерела Reuters, дві з чотирьох турбін опинилися в Севастополі, де їх збираються встановити на місцевій електростанції.

Визначити, чи виконана доставка обладнання з відома або згоди Siemens, не вдалося, проте тепер компанії може загрожувати звинувачення в порушенні санкційної політики Євросоюзу.

У самому концерні при цьому відкидають інформацію про постачання своїх газових турбін на територію анексованого півострова. У Міністерстві енергетики Росії відмовилися від коментарів.

Siemens в минулому році заперечував можливість поставки турбін до Криму, наполягаючи на тому, що турбіни призначені для Таманського проекту, і у нього немає підстав думати, що вони підуть куди-небудь ще. Концерн також стверджував, що дотримується і не має наміру порушувати режим санкцій.