Янукович просить ГПУ порушити справу про "держпереворот"

Захист Віктора Януковича передав Генеральній прокуратурі заяву екс-президента про "державний переворот" в Україні у 2014 році.

"Така заява була подана 20 червня 2017 року. Я подав безпосередньо оригінал завяи, яка підписана Віктором Януковичем", – сказав адвокат Віталій Сердюк журналістам під Оболонським райсудом Києва.

"У рамках цієї заяви буде з’ясовано всі факти, які передували і стали передумовами ситуації, яку ми зараз маємо в Україні – це війна, втрата територіальної цілісності й інші негативні наслідки, які має держава від тих подій, що відбувалися на Майдані", – додав він.

"Ідеться про умисні, чітко організовані дії, спрямовані на шкоду державі Україна, які полягають у насильницькому захопленні влади. Саме ці дії призвели, згідно заяви, до негативних подій у Криму і втрати територіальної цілісності. Наслідком цих дій стала ситуація, яку ми зараз маємо на Донбасі і взагалі в країні" – наголосив адвокат.

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