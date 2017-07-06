Ватажка інформаторів бойовиків ОРДО виманили з Горлівки – прокуратура

Співробітники прокуратури та СБУ Вінницької області "виманили" з окупованої Горлівки ватажка інформаторів бойовиків ОРДО.

Як повідомляє в четвер прес-служба прокуратури Вінничини, активного учасника терористичної організації "ДНР" затримано та взято під варту.

"По розслідуваному упродовж півроку кримінальному провадженню виконаний цілий комплекс слідчих, процесуальних та негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами чого з непідконтрольного владі України міста Горлівка вдалося "виманити" ватажка інформаторів, місцевого 60-річного жителя", - йдеться в повідомленні.

Як з’ясовано, упродовж цього року він систематично одержував від інформаторів із числа громадян України, що проживають на лінії розмежування, інформацію розвідувального характеру щодо місць дислокації, чисельності та маршрутів пересування підрозділів та військової техніки ЗСУ та інших військових формувань, задіяних у проведенні АТО, яку оперативно передавав одному з ватажків так званих збройних сил "ДНР".

В наступному її використано при веденні злочинної діяльності проти військових підрозділів Збройних Сил України, які беруть участь у проведенні антитерористичної операції, зокрема, для здійснення диверсійних атак, артилерійських обстрілів місць дислокації військовослужбовців і військової техніки ЗСУ.

Затриманому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України - сприяння діяльності терористичної організації. Вінницьким міським судом щодо підозрюваного обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, без права внесення застави.

За вчинення даного злочину підозрюваному загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Українська правда