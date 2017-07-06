На комітеті показали відео, як Полякову передавали хабарі

На регламентному комітеті, де розглядають подання Генпрокуратури про зняття недоторканності, затримання та арешт народного депутата Максима Полякова, продемонстрували відео, як його помічниця отримувала, а потім передавала йому хабарі від агента НАБУ.

Про це у четвер повідомляє кореспондент "Української правди" з зали засідання.

Спочатку було ввімкнене аудіо, де помічниця Полякова Тетяна Любонько говорить з агентом "Катериною" щодо можливості внесення правок до законодавства про видобуток бурштину. "5 – Розенблату, 5 – моєму шефу..", – йшлося в розмові.

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На відео було, видно, як агент НАБУ "Катерина" вже на зустрічі за участі Полякова обговорювала можливість внесення правок.

"Будь-хто, хто внесе ці правки, крім Розенблата не пройдуть (через комітет –ред.)... Розенблат, слава Богу, корупціонер", – говорив на зустрічі Поляков.

Пізніше депутатам показали відео, як "Катерина" в якомусь ресторані передала гроші в конверті Любонько і запропонувала їй їх перерахувати.

Після цього відбулися переговори помічниці Полякова Тетяни Любонько зі своїм шефом, яка звітувала про отримання грошей.

"Максиме Анатолійовичу, 5 отримала", – говорила вона до депутата.

"Я не знаю, що таке 5, перенабери мене по watssap", – говорив Поляков.

Пізніше за проханням нардепа помічниця придбала два мобільні телефони Іphone 7, один з яких був вилучений у дружини Полякова.

Також під час комітету показали ще одне відео, як агент НАБУ передала другу частину грошей Полякову через Любонько.

Разом з тим на комітеті показали окрему зустріч агента "Катерини" з депутатом Бориславом Розенблатом, яка говорить, що передала його частину хабара через помічницю Полякова.

У коментарі до відео керівник САП Назар Холодницький зауважив, що в слідчі шифрували ім'я Полякова – "Аферист".

Як повідомлялося, 6 липня регламентний комітет Верховної Ради розглядає подання Генеральної прокуратури на притягнення Полякова до відповідальності.

Як відомо, ГПУ просить Верховну Раду дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності і арешт нардепа від "Народного фронту" Максима Полякова, який підозрюється у отриманні хабара 7500 доларів і зловживанні службовим становищем.

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Роман Кравець, УП