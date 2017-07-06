Поляков переконує, що не знав про передачу його помічниці хабарів

Народний депутат Максим Поляков, з якого ГПУ просить зняти недоторканність, стверджує, що не знав, що його помічниця Тетяна Любонько отримувала 7,5 тисяч доларів хабарів.

Про це депутат з фракції "Народний фронт" заявив, відповідаючи на запитання члена комітету Дмитра Лубінця.

"Вам було відомо про передачу 5 і 2,5 тисяч доларів вашій помічниці?" - запитав нардеп. "Ні, не було", - відповів Поляков.

Він додав, що дізнався про передачу вже з відео, яке прокурори показали на засіданні комітету.

"Те, що відбулося з помічницею, мені стало відомо з відео", - пояснював Поляков.

У свою чергу, генеральний прокурор Юрій Луценко на запитання народних депутатів запевняв, що Поляков не міг не знати про передачу коштів його помічниці.

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Як відомо, ГПУ просить Верховну Раду дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності і арешт нардепа від "Народного фронту" Максима Полякова, який підозрюється в отриманні 7500 доларів хабара і зловживанні службовим становищем.

Роман Кравець, УП