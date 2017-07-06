СБУ звинуватила 2 затриманих ФСБшників у посяганні на цілісність України

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Четвер, 6 липня 2017, 13:19

Служба безпеки України почала досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо затриманих в Херсонській області російських прикордонників за статтею "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України".

Про це йдеться у повідомленні СБУ на офіційному сайті.

"3 липня Служба безпеки України розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) стосовно затриманих на Херсонщині російських прикордонників", - йдеться у повідомленні.

"Слідство встановило, що громадяни РФ, співробітники ФСБ – заступник начальника резервної застави в/ч 9930 Аскар Кулуб та начальник кінологічної групи в/ч 9930 Володимир Кузнєцов у період з грудня 2016 року до 30 червня 2017 року виконували службові завдання в інтересах Російської Федерації з метою зміни меж території або державного кордону України", - повідомили у СБУ.

 

Вказується, що ближчим часом слідчі СБУ оголосять співробітникам ФСБ про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України та ініціюватимуть перед судом обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як відомо, 30 червня прикордонники затримали 2 співробітників ФСБ Росії на адміністративному кордоні з окупованим Росією Кримом у Херсонській області.

Повідомлялося, що під час затримання у обох не було зброї, і спротиву вони не чинили.

Пізніше прикордонна служба ФСБ РФ направила звернення українській стороні, в якому просила надати інформацію про двох російських військовослужбовців, які загубилися в Україні.

Українські прикордонники розцінили це як підтвердження того, що затримані є військовими РФ.

Каланчацький суд заарештував затриманих прикордонників ФСБ РФ на 15 діб.

Українська правда

Теми: СБУ Україна Росія
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