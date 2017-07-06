Лише один з понад 200 допитаних дав свідчення проти Чийгоза - адвокат

У справі заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза лише один з понад 200 допитаних дав свідчення проти нього.

Про це повідомив російський адвокат, захисник Ахтема Чийгоза Микола Полозов у програмі FACE 2 FACE на телеканалі ZIK, передає "Крим SOS".

"За цей час у справі Чийгоза було допитано близько 200 осіб: потерпілих, свідків, більш того, нам вдалося залучити до цього суду ряд колабораціоністів, Цекова, Ковітіді, Аксьонова, а в найближчі дні ми допитаємо і Константинова, який був одним з головних учасників цих подій", - сказав Полозов.

Раніше Полозов у коментарі "Крим SOS" розповів, що відкриті свідчення проти Чийгоза дав лише активіст зі Судака Ейваз Умеров. Також обвинувальні свідчення проти кримського татарина дали троє засекречених свідків.

Як відомо, "Справу Чийгоза" російський суд розглядає в рамках "справи 26 лютого" після того, як суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, й окремо – щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова й Мустафи Дегерменджі.

Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, зокрема, з партії "Русское единство".