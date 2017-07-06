Поляков каже, що НАБУ "підставило" Луценка

Депутат від "Народного фронту" Максим Поляков стверджує, що в антикорупційних органів немає жодного доазу проти нього.

Про це він сказав у перерві в засіданні регламентного комітету, який розглядає подання Генпрокуратури та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на зняття депутатської недоторканності з Полякова.

За словами нардепа, генпрокурор підтвердив, що "Поляков ні в кого нічого не вимагав", а стаття стосуватиметься провокації, що не передбачає кримінальної справи.

"Підставило НАБУ сьогодні генерального прокурора з тою інформацією, яку вони подали. Це чистий абсурд. Ми пройшлися по кожному факту і бачимо: не існує жодної доказової бази – є 100%-ва виправдальна база, бо я казав: не потрібно коштів", – заявив парламентар.

"Юрій Віталійович ще знає цікаву інформацію: де я казав, що передали кошти тим-то, я кажу "це незаконно – якщо необхідно, треба дати команду їх повернути". Цього також немає. Є дуже багато інформації, яку НАБУ скрило", – сказав він.

На думку Полякова, НАБУ займалося особисто ним: "Шукали моїх помічників. І це ще раз доводить, що саме пан Ситник, використовуючи своє службове положення, переслідував особисто мене як народного депутата".

"Намагався цілий рік, використовуючи десятки мільйонів гривень, – а ви почули фантастичні цифри, скільки працювало десятків детективів з зарплати по 60-100 тисяч гривень, – і що врешті-решт, помічницю піймали, на 5 тисячах доларів? І де вони ділися? Немає жодного долара. Є начебто телефони – але також де підтвердження, що саме за ці кошти телефони куплено? Немає жодного доказу", – сказав депутат.

Він також заявив: "Я не маю відношення до бурштину".

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