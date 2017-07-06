Трамп: ми закликаємо Росію припинити дестабілізацію України

Президент США Дональд Трамп закликав Росію припинити дестабілізацію України.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Трамп заявив під час своєї промови у Варшаві.

"Ми закликаємо Росію, щоб вона припинила дестабілізацію України та інших країн. А також припинила підтримку ворожих режимів у Сирії та Ірані", - заявив президент США.

У своїй промові він також згадав про загрози, які надходять від Росії.

"Американці, поляки, інші народи Європи цінують свободу і суверенітет", - додав Дональд Трамп.

Нагадаємо, перед цим під час спільної прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою Трамп заявив, що США гарантуватимуть безпеку у Центрально-Східній Європі та неможливість великої війни в Європі.