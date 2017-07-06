У Кривому Розі в ході навчань поранили журналіста - ЗМІ
Оператор інформаційного порталу Кривого Рогу "Перший Криворізький" В'ячеслав Вовк отримав вогнепальне поранення в шию під час навчань військовослужбовців.
Як повідомляє "Перший Криворізький", 6 липня у Кривому Розі в приміщенні і біля будівлі Саксаганської райради проходили навчання військових.
У зйомках постановочного кадру зголосився взяти участь оператор порталу. Він виконував роль провокатора. Військовослужбовці відпрацьовували на ньому свої навички.
"Після відпрацювання В'ячеслава завели всередину будівлі і через кілька хвилин всі, хто був надворі, почули глухий хлопок", - йдеться в повідомленні.
Військовослужбовці доставили оператора до другої міської лікарні з пораненням у шию. Він перебуває на операційному столі.
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