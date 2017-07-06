Івана Купала іде з прохолодою, на схід сунуть грози

У п’ятницю, 7 липня, на сході України можливі грози, на північному сході дощі, температура повітря – від 20-22 градусів на півночі до 24-26 на півдні країни.

Такий прогноз Українського гідрометцентру.

При цьому синоптики попереджають: "Ввечері 6 липня з утриманням вночі 7 липня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській та Харківській областях грози, місцями шквали 15-20 м/с, у Херсонській, Запорізькій, Луганській та Харківській областях сильний дощ".

Прогноз на 7 липня

Крім того, 6-7 липня на річках Закарпаття, басейну Дністра в межах Івано-Франківської області очікується підвищення рівнів води на 20-80 см над поточними. У місцях проходження сильних злив можливе формування значного місцевого стоку та утворення локальних селевих потоків.

Олена Рощенко, УП