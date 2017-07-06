ГПУ готується зняти недоторканність з Бакуліна

Генеральна прокуратура має підстави на підготовку подання про надання згоди на зняття недоторканності з народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Євгена Бакуліна.

Про це у четвер повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає "Інтерфакс-Україна".

"У рамках справи щодо нафтобурових установок свідчення Кацуби дають змогу нам готуватися до притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Бакуліна", - сказав Луценко.

На уточнююче запитання, чи означає це, що найближчим до парламенту може бути внесено подання на зняття з Бакуліна недоторканності, генеральний прокурор відповів: "Найближчим часом його не буде, тому що найближчим часом парламент піде на канікули".

Як відомо, 17 червня 2016 року слідчі ГПУ затримали, а 18 червня суд арештував на два місяці молодшого брата із "клану Кацуб" Олександра – сина нардепа Володимира Кацуби й колишнього заступника голови "Нафтогазу України".

Потім суд кілька разів продовжував йому арешт.

Будучи главою "Чорноморнафтогазу", він підписував документи на закупівлю скандальних "вишок Бойка", але затримали його у "бензиновій" справі Сергія Курченка.

За версією слідства, Олександр Кацуба після свого переходу із "Чорноморнафтогазу" на посаду заступника глави "Нафтогазу" допоміг компанії Курченка "Газ України 2020" вкрасти у державного холдингу бензину на 500 мільйонів гривень.

15 лютого 2017 року генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Олександр Кацуба пішов на співпрацю зі слідством і відшкодував державі 100 мільйонів гривень збитків.

3 липня Луценко заявив, що має намір восени внести подання на зняття недоторканності з депутата Верховної Ради в справі про закупівлю бурових установок за завищеними цінами.

"Українська правда" повідомляла, що йдеться саме про Бакуліна.