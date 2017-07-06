СБУ висунула підозру у держзраді члену "самооборони Криму"

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Четвер, 6 липня 2017, 17:37

Служба безпеки України висунула підозру чоловіку з Херсонщини, який брав участь в анексії півострова у 2014 році.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Служба безпеки України оголосила мешканцю Херсонщини, який у 2014 році брав активну участь у діяльності так званої "самооборони Криму" та причетний до незаконної окупації півострова Російською Федерацією, про підозру у державній зраді", - йдеться у повідомленні.

 

В СБУ також зазначають, що чоловік отримав медаль "За повернення Криму" та нагородне посвідчення міністерства оборони РФ.

Чоловіка затримали у березні цього року, коли він повернувся на материкову Україну.

Як вказується у повідомленні, він повністю визнав свою вину та надав детальні покази.

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