САП передала до суду справу бізнесмена, який давав хабара за Sky Moon

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Четвер, 6 липня 2017, 17:43

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно молдавського бізнесмена Сергія Неруха, який намагався дати 75 тисяч доларів хабара військовому прокурору за зняття арешту з його судна "Sky Moon", яке торгувало з Кримом.

Про це йдеться у повідомленні САП від 6 липня на Facebook.

Дії обвинуваченого кваліфіковано органом досудового розслідування за ч. 3 ст. 369 КК України, санкція якої передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Слідством встановлено, що 29 грудня 2016 року Нерух намагався дати хабар, щоб добитися зняття арешту з судна, а також з вантажу – 3000 тонн соди виробництва Кримського содового заводу.

Громадянин Молдови був затриманий на місці вчинення злочину. Грошові кошти в сумі 75 000 доларів США було вилучено.

Як відомо судно "Sky moon" під прапором Танзанії із вантажем 3 тисяч тонн технічної соди українські прикордонники затримали на шляху із Севастополя до молдовського порту Джурджулешти 30 листопада 2016 року.

За результатами розгляду справи щодо незаконного заходу в порти анексованого Росією Криму судном "Sky moon", Малиновський районний суд Одеси постановив визнати капітана винним, а саме судно і вантаж – конфіскувати в дохід держави.

Всім членам екіпажу судна "Sky moon", яке заходило в порти анексованого Росією Криму, на 3 роки заборонили в'їзд в Україну.

Українська правда

Теми: Антикорупційна прокуратура хабар суд
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