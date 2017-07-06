Найголовніше за день

Добірка найважливіших новин за 6 липня на Українській правді.

Про Приватбанк. Національне антикорупційне бюро проводить обшуки в головному офісі Приватбанку в місті Дніпро.

Про Януковича. Захист Віктора Януковича передав Генеральній прокуратурі заяву екс-президента про "державний переворот" в Україні у 2014 році.

Ще Оболонський райсуд Києва задовольнив клопотання сторони обвинувачення і ухвалив рішення про призначення Януковичу безплатного адвоката із Регіонального центру надання безоплатної правової допомоги.

Про співробітників ФСБ. Служба безпеки України почала досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо затриманих в Херсонській області російських прикордонників за статтею "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України".

Про підтримку США. "Нам немає сенсу боротися за тіло української держави, в тому числі на Сході, якщо вона загубить свою душу через корупцію", - заявив заступник державного секретаря США Вільям Браунфілд.

При цьому президент США Дональд Трамп закликав Росію припинити дестабілізацію України.

Про НАТО. Президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо зовнішньополітичного курсу України", яким інтеграцію в НАТО визначено одним з національних пріоритетів.

Про Полякова. На регламентному комітеті Верховної Ради, де розглядають подання Генпрокуратури щодо нардепа Максима Полякова у так званій "бурштиновій схемі", оприлюднили частину оперативного відео.

При цьому, регламентний комітет ВР визнав подання ГПУ на Полякова недостатньо необґрунтованими й відправив їх на розгляд Верховної Ради.

І про інших депутатів. Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький має на своєму столі ще одне подання на нардепа щодо зняття недоторканності.

Також, якщо ГПУ виявить несплату податків нардепом від "Опозиційного блоку" Олександром Вілкулом, то подання на притягнення його до відповідальності відомство зможе подати до кінця літа.

Генеральна прокуратура має підстави на підготовку подання про надання згоди на зняття недоторканності з народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Євгена Бакуліна.

Про зону АТО. 6 липня в зоні проведення антитерористичної операції двоє українських військових отримали поранення.