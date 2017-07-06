ЗМІ: У поданні на Добкіна фігурує ще один нардеп

В поданні Генпрокуратури щодо дозволу на арешт Михайла Добкіна фігурує нардеп від Харкова Анатолій Денисенко.

Як повідомляє Hromadske.Kharkiv, за інформацією, що міститься у поданні, політик нібито брав участь в земельних махінаціях Михайла Добкіна.

Денисенка було обрано народним депутатом України від 173 округу.

У 2008 році Анатолій Денисенко був одним з двох учасників кооперативу "Авантаж". Згідно з інформацією, у жовтні 2008 року Денисенко просив Добкіна передати у власність кооперативу "Авантаж" земельні ділянки у Харкові загальною площею 16.6 га.

Виділення земельних ділянок понад 16 га землі кооперативу із двох людей є порушенням Житлового кодексу — пояснюють слідчі Генеральної прокуратури.

23 жовтня 2008 року Харківська міська рада проголосувала за рішення виділити кооперативу "Авантаж" земельні ділянки. Тодішній мер Харкова Михайло Добкін підписав це рішення.

У прес-службі Анатолія Денисенка відмовились надати коментар до рішення регламентного комітету і голосування у Верховній Раді України щодо подання про зняття недоторканності з Михайла Добкіна .