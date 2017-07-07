Поліція відкрила справу через поранення журналіста в Кривому Розі
За фактом поранення журналіста в Кривому Розі поліція міста відкрила кримінальне провадження.
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на поліцію міста.
За даними правоохоронців, дані внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 128 КК України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).
Потерпілий журналіст перебуває в лікарні у важкому стані, проводяться слідчі дії.
Раніше повідомлялося, що 6 липня оператор інформаційного порталу Кривого Рогу "Перший Криворізький" В'ячеслав Вовк отримав вогнепальне поранення в шию під час навчань військовослужбовців. Він був госпіталізований.
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