Поліція відкрила справу через поранення журналіста в Кривому Розі

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П'ятниця, 7 липня 2017, 01:46

За фактом поранення журналіста в Кривому Розі поліція міста відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на поліцію міста.

За даними правоохоронців, дані внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 128 КК України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Потерпілий журналіст перебуває в лікарні у важкому стані, проводяться слідчі дії.

Раніше повідомлялося, що 6 липня оператор інформаційного порталу Кривого Рогу "Перший Криворізький" В'ячеслав Вовк отримав вогнепальне поранення в шию під час навчань військовослужбовців. Він був госпіталізований.

Теми: поліція ЗМІ
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