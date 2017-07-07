Меркель заявила, що не виступатиме посередником між Трампом і Путіним

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П'ятниця, 7 липня 2017, 03:36

Канцлер ФРН Ангела Меркель не вважає, що на саміті G20 може виступити в ролі посередника між президентом Росії Володимиром Путіним і американським президентом Дональдом Трампом.

Про це вона заявила журналістам у четвер, 6 липня, після прибуття в Гамбург напередодні G20, передає DW.

Меркель пояснила, що її роль полягає "не в тому, щоб бути посередником, а в тому, щоб робити внесок" у врегулювання ситуації. Відповідне питання журналістів пролунало незабаром після заяв Трампа зроблених ним під час візиту до Польщі в четвер, в ході яких він звинуватив Росію в дестабілізації ситуації в Україні.

Канцлер ФРН висловила надію на те, що діалог у кулуарах гамбурзького саміту, можливо, дозволить просунутися вперед у врегулюванні сирійського конфлікту.

Крім того, за її словами, будуть зроблені спроби для зближення позицій Києва і Москви.

Теми: Меркель Трамп Путін
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