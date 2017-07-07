Рятувальники попереджають про грози і шквали

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П'ятниця, 7 липня 2017, 09:27

7 липня в окремих областях на сході та півдні України очікуються грози та сильний вітер.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.

"За даними Укргідрометцентру, вдень 7 липня у Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій та місцями в Херсонській областях грози, місцями шквали 15-20 м/с", – йдеться в повідомленні рятувальників.

Також повідомляється, що станом на 7 годину 7 липня залишаються знеструмленими 24 населених пункти у Черкаській області.

Українська правда

Теми: погода
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