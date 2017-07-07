Луценко: Поїзд недоторканності пішов

55 переглядів
П'ятниця, 7 липня 2017, 10:19

Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що регламентний комітет має дати змогу зробити депутатів і звичайних громадян рівними перед законом.

Про це він заявив перед розглядом на комітеті подання щодо депутата выд фракцыъ БПП Борислава Розенблата.

За словами генпрокурора, зараз у комітеті панує певний страх.

"Ми маємо зламати стару систему недоторканних каст і перейдемо на відкритий доступ, де народний депутат є слугою виборця, а не паном поза законом. Цей страх зламу старої системи і панує в комітеті", – заявив Луценко.

"Я не кажу, що вони погані люди, просто час змінився. Поїзд недоторканності пішов", – додав генпрокурор.

Роман Романюк, УП

Теми: недоторканність Генпрокуратура Верховна Рада
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
САП стверджує, що докази на Полякова отримано законно 6 липня 2017, 18:14
Комітет визнав необґрунтованими подання на Полякова 6 липня 2017, 16:07
Холодницький: На моєму столі є ще одне подання на нардепа 6 липня 2017, 15:45
powered by lun.ua
Головні новини
Хроніка 7 липня. Єдина помилка Ющенка та народження антикризової коаліції
Доба в АТО: 25 обстрілів, один військовий ЗСУ загинув
Трамп і Меркель обговорили реалізацію Мінських угод
ЗМІ: Рекламу у "Борисполі" віддали фірмі, пов’язаній із Березенком і Кононенком
Усі новини
Медреформа

Початку медреформи немає кінця: що ще потрібно в ній врахувати

Карта пляжів

МОЗ попереджає, де не можна купатися