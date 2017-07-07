Луценко: Поїзд недоторканності пішов

Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що регламентний комітет має дати змогу зробити депутатів і звичайних громадян рівними перед законом.

Про це він заявив перед розглядом на комітеті подання щодо депутата выд фракцыъ БПП Борислава Розенблата.

За словами генпрокурора, зараз у комітеті панує певний страх.

"Ми маємо зламати стару систему недоторканних каст і перейдемо на відкритий доступ, де народний депутат є слугою виборця, а не паном поза законом. Цей страх зламу старої системи і панує в комітеті", – заявив Луценко.

"Я не кажу, що вони погані люди, просто час змінився. Поїзд недоторканності пішов", – додав генпрокурор.

Роман Романюк, УП