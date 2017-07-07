ГПУ перевірить слідчих через справи Розенблата та Полякова

Генеральна прокуратура перевірить законність всіх оперативних дій працівниками НАБУ щодо здобуття доказів злочинів народних депутатів Борислава Розенблата та Максима Полякова.

Про це на засіданні регламентного комітету у п'ятницю заявив генпрокурор Юрій Луценко.

Напередодні у четвер генпрокурор заявляв, що з відповідними заявами до ГПУ зверталися Розенблат та Поляков.

"Ми зареєстрували кримінальні провадження", - сказав він.

"Ми перевіримо всі оперативні дії працівників НАБУ щодо двох народних депутатів, включаючи записування їх на відео", - зазначив він.

За словами Луценка, окреме провадження відкрито щодо можливого застосування сили до дружини Полякова під час вилучення мобільного телефону.

Як відомо, у четвер регламентний комітет ВР визнав подання ГПУ на нардепа Максима Полякова недостатньо обґрунтованими й відправив їх на розгляд Верховної Ради.

Під час засідання Поляков заявив, що слідчі напали на його дружину і силою забрали телефон.

Водночас у САП запевнили, що усі докази у справі нардепа від "Народного фронту" Максима Полякова отримані законно.

Роман Кравець, УП