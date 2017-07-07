ГПУ перевірить слідчих через справи Розенблата та Полякова

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П'ятниця, 7 липня 2017, 10:33

Генеральна прокуратура перевірить законність всіх оперативних дій працівниками НАБУ щодо здобуття доказів злочинів народних депутатів Борислава Розенблата та Максима Полякова.

Про це на засіданні регламентного комітету у п'ятницю заявив генпрокурор Юрій Луценко.

Напередодні у четвер генпрокурор заявляв, що з відповідними заявами до ГПУ зверталися Розенблат та Поляков.

"Ми зареєстрували кримінальні провадження", - сказав він.

"Ми перевіримо всі оперативні дії працівників НАБУ щодо двох народних депутатів, включаючи записування їх на відео", - зазначив він.

За словами Луценка, окреме провадження відкрито щодо можливого застосування сили до дружини Полякова під час вилучення мобільного телефону.

Як відомо, у четвер регламентний комітет ВР визнав подання ГПУ на нардепа Максима Полякова недостатньо обґрунтованими й відправив їх на розгляд Верховної Ради.

Під час засідання Поляков заявив, що слідчі напали на його дружину і силою забрали телефон.

Водночас у САП запевнили, що усі докази у справі нардепа від "Народного фронту" Максима Полякова отримані законно.

Роман Кравець, УП

Теми: Луценко прокуратура Верховна Рада
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