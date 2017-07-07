Муженко: Понад 30 тисяч військових РФ перебуває в Україні

Чисельність військовослужбовців регулярних військ РФ, які перебувають на окупованих територіях України, на сьогодні перевищує 30 тисяч осіб.

Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України – головнокомандувач ЗСУ генерал армії Віктор Муженко на спільному засіданні Воєнно-наукової ради ЗСУ та Національної академії наук, повідомляє "Укрінформ".

"За даними військової розвідки, на даний час це угруповання налічує більше 30 тисяч військовослужбовців, включаючи компоненту, яка розгорнута в Криму", – сказав Муженко.

Він також зазначив, що управління військовими угрупованнями на окупованих територіях Донбасу здійснюється командуванням РФ.

"На теперішній час на окупованих територіях Донецької у Луганської областей створені і розгорнуті 1 та 2 армійські корпуси чисельністю понад 30 тисяч осіб, управління якими здійснюється новоствореною 8 загальновійськовою армією Південного військового округу Російської Федерації", – зазначив начальник Генштабу.

За його словами, досі залишається велика загроза розгортання РФ повномасштабних військових дій.

"Головна загроза – це мілітаризація Російською Федерацією тимчасово окупованої території Донецької і Луганської областей шляхом розгортання повноцінних військових угруповань", – наголосив він.

За даними Муженка, на потреби цих військових угруповань Росія щомісяця постачає 5 тисяч тонн пального та 500 тисяч боєприпасів.