В "Укргазвидобуванні" знову обшуки – голова правління

Служба безпеки України та Генпрокуратура знову прийшли з обшуками до компанії "Укругазвидобування".

Про це у п'ятницю заявив у Facebook голова правління ПАТ "Укргазвидобування" Олег Прохоренко.

"Сьогодні з обшуками до УГВ прийшли СБУ та ГПУ – комусь, мабуть, не подобається, що ми з таким трудом залучаємо в Україну іноземні сервісні компанії, що створюємо ринок нафтогазових сервісних послуг, що працюємо чесно і прозоро", - написав він.

За словами Прохоренко, в офісах компанії вилучають документи щодо робіт зі збільшення видобутку газу.

"Ці люди живуть в паралельній реальності? Чиїм інтересам вони служать, коли роблять таке? Ми звичайно, все надамо. Але хто відповість за втрачений газ, за втрати продуктивності? Минулого року ми вже згаяли півроку на запуск програми інтенсифікації тому що суди блокували тендери, правоохоронці мочили необхідність проведення таких робіт", - пише голова правління.

"Эти люди живут в параллельной реальности? Чьим интересам они служат, когда делают такое? Мы конечно, все предоставим. Но кто ответит за потерянный газ, за потери производительности? В прошлом году мы уже потратили полгода на запуск программы интенсификации, потому что суды блокировали тендеры, правоохранители мочили необходимость проведения таких работ", - пишет председатель правления.

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