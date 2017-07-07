У справі Журила суд зняв арешт з квартир його екс-дружини

Суд скасував арешт квартир і машиномісць, що належать колишній дружині в.о. голови правління ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" Руслана Журила, фігуранта кількох справ НАБУ.

Про це свідчить ухвала Солом’янського райсуду Києва від 29 червня, повідомляють "Наші гроші".

Йдеться про квартиру площею 439 кв м і два машиномісця по вул. Назарівській у Києві, а також квартиру площею 55 кв м по вул. Дзержинського у м. Дніпро.

Суд дійшов висновку про необґрунтованість накладення арешту на цю нерухомість, оскільки Жанна Григоренко з 2011 року вже не є дружиною Журила.

Квартиру у Дніпрі вона набула після розірвання шлюбу і поділу майна. А квартиру у Києві разом з паркомісцями за нею зареєстровані у липні 2014 року, тобто вже після розірвання шлюбу з Журилом.

Прокурор САП на судове засідання з не з’явився. Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Арешт на вказану нерухомість був накладений ухвалою слідчого судді від 30 січня 2017 року у справі про завдання збитків "ОГКХ"" на суму $13,1 млн.

Схема зводилася до реалізації за заниженими цінами титанової продукції, що використовується в авіаційній та хімічних галузях промисловості, приватним фірмам-посередникам, зареєстрованим в Австрії та Латвії, та пов’язаними зі службовими особами "ОГХК".

Як відомо НАБУ 25 січня 2017 року затримало голову ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" Руслана Журило, який може бути причетний до завдання збитків компанії на суму понад 300 млн гривень.

28 січня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення застави в розмірі 100 млн грн.

9 березня Апеляційний суд Києва зменшив заставу затриманому керівнику ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" Руслану Журилу зі 100 млн грн до 12 млн грн.

24 березня Журило вийшов під заставу 12 мільйонів гривень.

ЗМІ повідомляли, що за ОГХК стоїть екс-нардеп Микола Мартиненко, а Журило був призначений на посаду за його протекцією. Сам Журило це спростовував.

У листопаді 2015 року нардеп Сергій Лещенко звинуватив ОГХК в невигідності продажу продукції австрійській компанії Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG.

За його словами, директор і акціонер Bollwerk Вольфганг Айбергер є також керівником компанії Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, через яку Східний ГЗК закуповував урановий концентрат в Казахстані. Лещенко стверджує, що Bollwerk є "прокладкою" і пов'язана з Мартиненком.

Останній заперечував це, визнаючи лише, що знайомий з Журилом з 2006 або 2007 року, коли той був заступником директора Східного ГЗК.