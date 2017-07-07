Порошенко призначив посла України при НАТО

Президент Петро Порошенко призначив першого заступника глави МЗС Вадима Пристайка главою місії України при НАТО.

Відповідний указ президента розміщений на сайті глави держави.

"Призначити Пристайка Вадима Володимировича главою місії України при НАТО", - йдеться в указі президента від 7 липня.

Вадим Пристайко - кадровий дипломат. На дипломатичній службі - з 1997 року.

Пристайко працював заступником директора департаменту НАТО, заступником керівника місії посольства України в Сполучених Штатах Америки та надзвичайним і повноважним послом України в Канаді.

З 2014 року до сьогодні був заступником міністра закордонних справ України.

Як відомо, 29 травня 2015 року президент України Петро Порошенко звільнив Ігоря Долгова з посади голови місії при НАТО, яку він обіймав з червня 2010 року, у зв'язку з його призначенням заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції.

Відтоді виконувачем обов'язків глави місії був Єгор Божок.

"Європейська правда"