Лещенко поскаржився НАБУ на німецьке сумісництво Розенблата
Борислав Розенблат, уже ставши депутатом Верховної Ради, майже місяць іще значився директором фірми I.S.R International Limited у Німеччині.
Про це пише нардеп Сергій Лещенко у своєму блозі на "Українській правді".
"Нами отримано підтвердження, що, сівши в крісло Ради, він (Розенблат – ред.) продовжував бути директором фірми I.S.R International Limited в німецькому Дортмунді, де у нього зареєстровано сімейний бізнес", – заявив Лещенко.
"Згідно з Загальним реєстраційним порталом земель Німеччини (Gemeinsames Registerportal der Länder), з 5 вересня 2008-го до 22 грудня 2014 року Борислав Розенблат був одноосібним власником та керівником фірми I.S.R. International Limited (номер у реєстрі HRB 21441), зареєстрованою за адресою Hӧrder Semerteichstraße, 183 44263 Дортмунд, Німеччина", – пояснив він.
Дортмундська фірма I.S.R. International Limited є дочірнім філіалом компанії I.S.R. International Limited, зареєстрованої у Бірмінгемі, Велика Британія.
"Тобто на момент вступу у повноваження депутата Верховної Ради – а це сталося 27 листопада 2014 року – Розенблат був сумісником, хоча закон зобов'язує скласти всі повноваження до цього моменту", – заявив Лещенко.
За його даними, зібрання акціонерів німецької фірми Розенблата відбулося лише 22 грудня 2014 року. У присутності нотаріуса керівництво фірмою передали сину політика Олегу Розенблату (1991 р. н.). У протоколі зібрання акціонерів значиться, що Борислав і Олег Розенблати мешкають на Auf der Kuhweide 33, 44265 у Дортмунді.
"До самого німецького реєстру зміни було внесено взагалі 21 квітня 2015 року, через півроку після присяги Розенблата", – наголосив Лещенко.
Він наводить протокол і вказує, що Розенблат порушив закон "Про статус народного депутата України" (п. 6 ст. 3) та Конституцію України (ст.. 78).
"У зв'язку із сумісництвом Розенблата на момент отримання ним депутатських повноважень мною подано документи в НАБУ і Генпрокуратуру для позбавлення його депутатського мандату", – заявив Лещенко.
Він зазначив, що готувати матеріал йому допомогла німецький стажер ВР Дарія Романенко.
Олена Рощенко, УП
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