Голова ВСУ, який хвалив "диктаторські" закони, може знову отримати посаду

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П'ятниця, 7 липня 2017, 19:51

Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів 11 голосами подолали негативний висновок Громадської ради доброчесності щодо голови ВСУ Ярослава Романюка.

Про це 7 липня повідомляє Bihus.Info.

Таким чином, як зазначає видання, Романюк, який досі очолює Верховний суд України, пройшов до фіналу кадрового конкурсу й може потрапити до оновленого варіанту цього відомства.

Ярослав Романюк відомий брифінгом із вітанням "диктаторських" законів 16 січня.

На співбесіді на запитання щодо доцільності проведення прес-конференції, він відповів, що це була помилка.

У той же час суддя неодноразово висловлювався проти судової реформи.

Наразі очільник старого Верховного суду очікує на загальний рейтинг кандидатів. Після нього стане відомо, чи стане він суддею нової установи.

Теми: суд кадри
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