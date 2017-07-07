Голова ВСУ, який хвалив "диктаторські" закони, може знову отримати посаду
Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів 11 голосами подолали негативний висновок Громадської ради доброчесності щодо голови ВСУ Ярослава Романюка.
Про це 7 липня повідомляє Bihus.Info.
Таким чином, як зазначає видання, Романюк, який досі очолює Верховний суд України, пройшов до фіналу кадрового конкурсу й може потрапити до оновленого варіанту цього відомства.
Ярослав Романюк відомий брифінгом із вітанням "диктаторських" законів 16 січня.
На співбесіді на запитання щодо доцільності проведення прес-конференції, він відповів, що це була помилка.
У той же час суддя неодноразово висловлювався проти судової реформи.
Наразі очільник старого Верховного суду очікує на загальний рейтинг кандидатів. Після нього стане відомо, чи стане він суддею нової установи.
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