Порошенко підписав указ про призов до Нацгвардії
Президент Петро Порошенко підписав указ про проведення у серпні 2017 року призову громадян України на строкову військову службу до Національної гвардії.
Відповідний документ розміщений на сайті глави держави.
Згідно з указом, призовуть придатних за станом здоров'я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.
Чисельність призовників, які підуть служити у серпні 2017 року, має визначити Кабмін.
Таким чином, президент частково змінив указ від 24 лютого 2017 року, який передбачав терміни призову на строкову військову службу в квітні-травні і жовтні-листопаді.
Українська правда
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