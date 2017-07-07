Внаслідок вибуху на сільській дорозі на Донеччині постраждало двоє
Внаслідок вибуху невстановленого предмету на сільській дорозі між селищем Зайцеве та селом Майорське постраждали дві людини.
Про це повідомила прес-служба поліції Донецької області.
Потерпілими виявилася 36-річная жінка та 38-річний чоловік - жителі селища Жованка.
Жінку каретою швидкої допомоги доставили до лікарні Бахмуту.
Обставини події та стан потерпілих встановлюються.
Українська правда
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