Внаслідок вибуху на сільській дорозі на Донеччині постраждало двоє

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П'ятниця, 7 липня 2017, 22:23

Внаслідок вибуху невстановленого предмету на сільській дорозі між селищем Зайцеве та селом Майорське постраждали дві людини.

Про це повідомила прес-служба поліції Донецької області.

Потерпілими виявилася 36-річная жінка та 38-річний чоловік - жителі селища Жованка.

Жінку каретою швидкої допомоги доставили до лікарні Бахмуту.

Обставини події та стан потерпілих встановлюються.

Українська правда

Теми: Донецька область надзвичайна подія
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