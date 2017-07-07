Мінфін і Коломойський домовляться найближчими днями - джерело

Сторони, які ведуть перемовини щодо реструктуризації боргів екс-власників Приватбанку, можуть дійти згоди вже найближчим часом.

Про це йдеться у статті на Економічній правді.

Відповідно до домовленостей з МВФ, державний Приватбанк залучив до перемовин з колишніми власниками банку консорціум компаній — Rothschild, FinPoint та EY.

ЕП вдалося поговорити з учасниками перемовин. За їхніми словами, відбулося три зустрічі з акціонерами або з їх прямими представниками.

"Наразі все сильно ускладнюється відсутністю консолідованої позиції наших владних органів і всіх тих, хто є бенефіціаром можливої транзакції. НБУ, наприклад, займає позицію агресивну — "треба йти судитися". Там взагалі не вірять, що буде досягнута якась угода. Мінфін займає трохи м'якшу позицію: "Ми хотіли б вірити, але не віримо". А банку хочеться найбільш м’якого рішення, щоб ніхто не підписував документи, які б вели до суду", — пояснює учасник перемовин.

За його словами, екс-акціонери поки що готові домовлятися.

"Я бачив, що та сторона готова домовлятися. Рівень бажаної домовленості сильно відрізняється від ідеалістичних уявлень держави, але бажання і розуміння того, що треба домовлятись, з того боку є. Те, що з того боку не визнають 190 млрд грн, це точно, зараз навіть важко назвати, на якій цифрі можна зупинитись", — каже співрозмовник ЕП, знайомий з ходом переговорів.

Те, що домовленість може бути досягнуто вже найближчим часом, ЕП повідомило і близьке до екс-акціонерів джерело. За його словами, у Коломойського нарікають, що Ротшильди вийшли на перший контакт лише 6 червня, тобто майже через півроку після націоналізації.

Співрозмовник також запевняє, що попередньої угоди вже майже досягнуто.

Повний текст статті читайте за посиланням: "З таким настроєм слона не продати". Чи домовиться Коломойський з державою щодо кредитів Приватбанку

Економічна правда