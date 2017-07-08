В Києві затримано понад 20 осіб, які планували антипольську провокацію

Поліція і СБУ затримали понад два десятки осіб, які планували здійснити провокації біля дипломатичної установи Республіки Польща у центрі Києва.

Про це повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв у facebook.

За його словами, затримані особи були озброєні.

"Затримано понад два десятки несвідомих громадян, які могли стати інструментом в руках кремлівської пропаганди. У затриманих вже вилучили зброю, набої, газові балончики, електрошокери, ножі, розпалювальні суміші, маски, плакати та інше знаряддя, заготовлене для здійснення провокацій", - повідомив Князєв.

Планована провокація мала на меті підірвати добросусідські стосунки України та Польщі та дискредитувати Україну в очах міжнародної спільноти, вважають у поліції.

"За наявною інформацією, це ще один з елементів "гібридної" війни з боку Російської Федерації проти нашої держави", - написав голова поліції.

"Все це готувалося для створення "правильної картинки" для європейських ЗМІ - про безлади біля консульського відділу Республіка Польщі у центрі столиці України", - додав він.

За обставинами подій розпочато кримінальне провадження за замах на вчинення хуліганства - за ч. 1 ст. 15 і ч.2 статті 296 Кримінального кодексу України.