Винні у загибелі голови Total Крістофа де Маржері амністовані

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Субота, 8 липня 2017, 01:29

Солнцевський суд Москви амністував Володимира Леденьова і Володимира Мартиненка, засуджених у справі про катастрофу в 2014 році літака Falcon в аеропорту Внуково, в результаті якого загинули 4 людини, в тому числі французький бізнесмен Крістоф де Маржері.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Суд постановив звільнити їх і зняти з них судимість на підставі постанови Держдуми про амністію у зв'язку з "70-річчям перемоги у Великій Вітчизняній війні".

Начальник інженерної служби аеропорту Леденьов був засуджений до трьох з половиною років позбавлення волі, водій снігоприбиральної машини, яким він врізався у літак, Мартиненко - до чотирьох.

У цій справі звинувачуються ще три людини - керівник польотів Роман Дунаєв, диспетчери Надія Архипова і Олександр Круглов. Їх справи суд повернув на дорозслідування. В даний час всі вони знаходяться під підпискою про невиїзд.

Нагадаємо, що Falcon 50 розбився 20 жовтня минулого року в аеропорту Внуково, зіштовхнувшись зі снігоприбиральною машиною, яка здійснила несанкціонований виїзд на злітно-посадкову смугу. Разом з главою Total тоді загинули три члени екіпажу.

Теми: Росія
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