НАЗК призначило координатора Стамбульського плану боротьби з корупцією

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Субота, 8 липня 2017, 03:26

Національне агентство з питань запобігання корупції призначило керівника апарату НАЗК Ігоря Ткаченка координатором з питань реалізації Стамбульського плану дій щодо боротьби з корупцією Антикорупційної мережі для Східної Європи та Центральної Азії ОЕСР.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

"На національного координатора покладено обов’язки вживати заходів щодо координації роботи центральних та місцевих органів виконавчої влади, пов’язаної з реалізацією Стамбульського плану дій, та отримувати в установленому порядку від них відповідну інформацію, проводити моніторинг реалізації Стамбульського плану дій, налагоджувати співробітництво з національними органами країн – членів Стамбульського плану дій тощо", - йдеться у повідомленні.

Проект відповідного розпорядження буде направлено до Кабінету міністрів України, поінформували у НАЗК.

Як відомо, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" НАЗК забезпечує формування та реалізацію державної антикорупційної політики, а також координує виконання міжнародних зобов’язань у сфері формування та реалізації антикорупційної політики.

Україна є учасницею Стамбульського плану дій по боротьбі з корупцією Антикорупційної мережі для Східної Європи та Центральної Азії Організації економічного співробітництва та розвитку, яким передбачено визначення Урядами країн-учасниць національних координаторів, які представлятимуть країну в міжнародних контактах, пов’язаних з його виконанням.

Теми: НАЗК
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