Доба в АТО: 22 обстріли, 4 поранених

Минулої доби російські гібридні війська 22 рази обстріляли позиції ЗС України. В тому числі, сім разів загарбники застосовували міномети різних калібрів та один раз били з танкових гармат.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою. Російсько-терористичні бандформування продовжують нехтувати домовленостями про деескалацію конфлікту на сході України та не полишають спроб дискредитувати Українське військо, цинічно провокуючі наших захисників на порушення перемир'я", - йдеться у повідомленні.

Приморський напрямок. На цій частині фронту 7 липня було зафіксовано найбільше ворожих збройних провокацій - 14.

Зокрема, з мінометів незаконні збройні формування обстрілювали оборонні укріплення українських військ в районі Широкиного, Водяного та Новотроїцького.

Застосовуючи стрілецьку зброю, гранатомети, подекуди озброєння БМП та зенітні установки, противник порушував режим припинення вогню також поблизу Лебединського, Гнутового, Павлополя та Красногорівки.

Донецький напрямок. Всього на цьому напрямку минулої доби зафіксовано 3 ворожі обстріли.

Тут кремлівські найманці утримувались від застосування зброї майже весь день. Проте близько 20.00 години бандити не втримались й обстріляли позиції ЗСУ у південному передмісті Авдіївки з 82-мм мінометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Дещо згодом окупанти з танків, мінометів калібру 120 мм та легкого піхотного озброєння впродовж години вели вогонь по оборонцях селища Піски. І вже під кінець доби противник здійснив ще один обстріл опорного пункту сил АТО в районі Авдіївки з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

Луганський напрямок. На даній ділянці лінії бойового зіткнення загарбники відкривали вогонь по оборонних укріпленнях ЗС України 5 разів.

Тричі впродовж минулої доби під вогонь противника з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї потрапляли українські воїни, котрі тримають оборону в районі н.п. Донець. Також зі стрілецької зброї бойовики обстрілювали позиції сил АТО поблизу Станиці Луганської та Кримського.

Внаслідок бойових дій двоє українських воїнів зазнали поранень. Ще двоє військовослужбовців ЗС України отримали бойові травми.