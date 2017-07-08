Меркель, Макрон і Путін говорять про Мінські домовленості

361 перегляд
Субота, 8 липня 2017, 10:21

У Гамбурзі на полях саміту G20 о 9.30 за київським часом почалася зустріч у тристоронньому форматі лідерів ФРН, Франції та Росії.

Як повідомляє Укрінформ, канцлер Ангела Меркель і президенти Еммануель Макрон і Володимир Путін обговорюють роботу в Нормандському форматі і ситуацію з виконанням Мінських домовленостей.

Напередодні українську тематику обговорювали у двосторонніх форматах, зокрема, Володимир Путін і президент США Дональд Трамп.

Теми: Мінські угоди Меркель Путін Франція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Трамп і Меркель обговорили реалізацію Мінських угод 7 липня 2017, 00:30
США розглядають способи залучення до Нормандського формату 6 липня 2017, 05:02
Айвазовська: Переговірники ТКГ - заручники ультиматумів ОРДЛО та Росії 5 липня 2017, 21:46
powered by lun.ua
Головні новини
Онищенко каже, що Іспанія дала притулок його матері
Поблизу Майорська стався вибух, загинув цивільний
Лавров: Трамп і Путін домовилися про дипломатичний канал по Україні
Аваков: Україна готова надати Італії всі документи щодо Марківа
Усі новини
Театр

"Віталік". Чим цікавий новий спектакль "Дикого театру"

Музика липня

Кращі концерти місяця