Охоронцю ватажка терористів ОРДО дали 5 років

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Субота, 8 липня 2017, 11:03

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області засудив до 5 років позбавлення волі мешканця Горлівки за сприяння діяльності терористичної організації.

Як повідомляє прес-служба СБУ, зловмисник у червні 2014 року добровільно вступив до одного з незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР", зокрема охороняв одного з ватажків терористів.

Брав участь у збройному опорі співробітникам правоохоронних органів і військовослужбовцям Збройних Сил України.

 
Фото СБУ

У березні поточного року оперативники спецслужби затримали бойовика на лінії розмежування у Ясинуватському районі.

Вирок суду набув законної сили.

Теми: "ДНР" суд Донецька область
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