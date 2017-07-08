Охоронцю ватажка терористів ОРДО дали 5 років

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області засудив до 5 років позбавлення волі мешканця Горлівки за сприяння діяльності терористичної організації.

Як повідомляє прес-служба СБУ, зловмисник у червні 2014 року добровільно вступив до одного з незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР", зокрема охороняв одного з ватажків терористів.

Брав участь у збройному опорі співробітникам правоохоронних органів і військовослужбовцям Збройних Сил України.

Фото СБУ

У березні поточного року оперативники спецслужби затримали бойовика на лінії розмежування у Ясинуватському районі.

Вирок суду набув законної сили.