Пєсков: треба готувати телефонну розмову в "нормандському форматі"

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Субота, 8 липня 2017, 12:31

Лідери Франції, Німеччини і РФ в ході спілкування на полях саміту G20 в Гамбурзі погодилися з необхідністю проведення чергової телефонної розмови в "нормандському" форматі.

Про це повідомив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає Інтерфакс.

"Є розуміння, що потрібно готувати порядок денний чергової телефонної розмови в "нормандському" форматі", - сказав він.

Як зазначив Пєсков, "є розуміння, що потрібно вжити дієвих заходів, які привели б до реального припинення вогню на лінії зіткнення, і забезпечити таки відведення важких озброєнь" на Донбасі.

"У цьому плані є повне порозуміння", - підкреслив представник Кремля.

Пєсков також зазначив, що президент РФ "як завжди лаконічно, але вичерпно" довів до свого американського і французького колег Дональда Трампа і Еммануеля Макрона позицію РФ по Україні.

Як повідомлялося, в ході переговорів у суботу лідери Німеччини, Франції та Росії погодилися з важливістю припинення вогню на Донбасі, погодженої в рамках Мінських угод.

Теми: Росія Франція Німеччина
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