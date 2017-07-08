У Мукачеві по вітрині магазину стріляли з гранатомета
Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом пошкодження вітрини в одному із магазинів Мукачева, по якій стріляли з гранатомета.
Як повідомляє поліція Закарпатської області, 8 липня о 3:20 в поліцію Мукачева надійшло повідомлення від працівника приватної фірми, який повідомив про те, що чув два постріли.
Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що невідомі вистрілили з гранатомета у приміщення місцевого магазину на вулиці Томаша Масарика.
В результаті пошкоджено вітрину магазину та деякий товар, ніхто не постраждав.
За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України, тобто умисне пошкодження майна шляхом вибуху.
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