У Мукачеві по вітрині магазину стріляли з гранатомета

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Субота, 8 липня 2017, 12:56

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом пошкодження вітрини в одному із магазинів Мукачева, по якій стріляли з гранатомета.

Як повідомляє поліція Закарпатської області, 8 липня о 3:20 в поліцію Мукачева надійшло повідомлення від  працівника приватної фірми, який повідомив про те, що чув два постріли.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що невідомі вистрілили з гранатомета у приміщення місцевого магазину на вулиці Томаша Масарика.

 
Всі фото поліції Закарпаття

В результаті пошкоджено вітрину магазину та деякий товар, ніхто не постраждав.

 

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України, тобто умисне пошкодження майна шляхом вибуху.

Теми: Закарпаття
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